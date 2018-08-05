» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد " رمى بالكرة فى ملعب الشعب.. السيسى يترك باب المصالحة مواربًا"، كما ننشر " د. محمد عمارة: «السادات» كان ينوى تطبيق الشريعة الإسلامية"، كذلك "«محسوب» ليس أولهم.. ملاحقة المعارضين بالخارج بمذكرات توقيف".
وننشر أيضًا " سلفية «القاهرة» و«الإسكندرية».. صراعات السر تخرج إلى العلن"، وكذلك "«أطفال التهريب».. ضحايا أم جناة من يدفع ثمن اغتيال براءتهم؟"، وأيضًا " الفنان محمد شرف يوصى «قيادى إخوانى» بالصلاة على جثمانه".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ الداعية «الكاجول».. يبيع الزهد للناس.. و«يدلع نفسه»
ـ بعد 4 سنوات من عزل «مرسى».. هل تخلى الإسلاميون عن «الإخوان»؟
ـ لماذا أغلق البابا تواضروس صفحته على «فيس بوك»؟
ـ فنانون يتخلون عن ديانتهم من أجل الزواج!
ـ قيادى إسلامى يدعو «الإخوان» إلى مصالحة غير مشروطة
ـ ننشر تفاصيل مفاوضات وفد إسرائيلى فى مصر
ـ 4 أسباب وراء تعدد حالات انتحار الشباب
ـ فضيحة «الحمار الوحشى» تتصدر الصحف الأجنبية
ـ الوصية الأخيرة لشهيدة جامعة الأزهر
ـ سلفيو مصر تحت تهديد الفرز
ـ ملوك ورؤساء درسوا فى مصر.. «قل للزمان ارجع يا زمان»
ـ «زواج وأفراح».. بدون تكاليف.. «الدنيا أحلى»
ـ قطارات الصعيد فى العيد.. من يوقف المفرمة؟
ـ مخدرات ماركة «صنع فى مصر»!
ـ هجوم مستشار «مرسى» على «مكملين» يثير عاصفة جدل
ـ مذيع يحرض سجناء الإخوان على الهروب
ـ قريبًا.. «خيرى رمضان» خارج ماسبيرو