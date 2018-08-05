زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوبي غواتيمالا

05 أغسطس 2018 - 02:24 ص

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، السبت، جنوبي غواتيمالا.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الزلزال وقع على بعد 74 كم جنوبي مدينة بورتو سان خوسه، وعلى عمق 35 كم تحت سطح الأرض.



ولم يصدر أي بيان رسمي يسجل وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

