» تعيين نجم أمريكي شهير في الخارجية الروسية

05 أغسطس 2018 - 02:28 ص

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، تعيين ممثل هوليوود حامل الجنسية الروسية ستيفن سيجال، في منصب ممثل وزارة الخارجية الروسية الخاص لشؤون الاتصالات الإنسانية مع الولايات المتحدة.



وقالت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها في "فيسبوك"، إن "الهدف من تعيين سيغال (أمريكي) هو المساعدة في تطوير العلاقات الروسية الأمريكية في المجال الإنساني، بما في ذلك التفاعل في مجالات الثقافة والفن والتبادل الشبابي والمشاريع الاجتماعية الأخرى".



وبينت الوزارة أن المنصب الذي عين فيه الممثل الأمريكي "ذو طابع سياسي-اجتماعي" وغير مدفوع.



وأشارت إلى أن "المنصب المذكور يمكن مقارنته على الساحة الدولية بنشاط سفراء النوايا الحسنة في إطار الأمم المتحدة، حيث تندمج الدبلوماسية الشعبية في الدبلوماسية التقليدية".



وقد منح سيغال الجنسية الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واستلم جوازه الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا. -