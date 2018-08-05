» قريبًا.. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين

05 أغسطس 2018 - 03:11 ص

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن صدور قرار من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام وساعات العمل، ولكن في ضوء متغيرين، أولهما عدم المساس بالأجور مطلقًا، وعدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين في بعض الجهات.

وأضاف "الشيخ"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن هذا القرار له أبعاد مختلفة، حيث أنه له بعد تشريعي، لأن القوانين تنص على أيام العمل والأجور والمكافآت المرتبطة بها، وهناك بعد آخر وهو البعد الإداري، موضحا أنه ليس كل الجهات سيتم تطبيق هذا القرار بها.



وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الهدف هو الإنتاجية، موضحا أن دول العالم قامت بتقليص عدد ساعات العمل لكي تصل إلى عدد ساعات الإنتاج الفعلية.



وردًا على ما يقال بأن الموظفين في بعض الجهات لا يعملون بشكل جيد، قال إن الأمر لم يتخذ فيه قرار بعد، وكل شيء مازال تحت الدراسة.



ولفت إلى أن هناك إدارة اسمها "البحوث والدراسات" في الجهاز، ستقوم باستطلاعين للدراسة، أولهم الساعات المرنة، والاستطلاع الثاني كيف يقضي الموظف وقته، وهذه الإدارة تقوم باستقصاء أراء الموظفين، موضحا أن بعض الجرائد نشرت هذه الدراسة، وكأن ذلك سيطبق على جميع محافظات الجمهورية، ولكن الحقيقة أنها تخص جهاز التنظيم والإدارة فقط.



وأوضح أن 50% من الذين شملهم الاستطلاع في الجهاز رفضوا تغيير الوضع الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهي من عملها في خلال 5 أسابيع قادمة.



وأشار إلى أنه سيتم استطلاع رأي المواطنين أيضا، ولكن بعد الانتهاء من بحث العاملين، موضحا أن الدراسة قد تنتهي إلى قبول تطبيق هذا النظام، وقد تنتهي إلى عدم تطبيقه.



وأكد أنهم مكلفون بابتكار أو استحداث حل أو مقترح لذلك، مشددا على أن القرار نص على أن ذلك سيطبق على "بعض الجهات"، وهناك جهات لن يطبق عليها وهي التي تقدم خدمات للمواطنين مثل المستشفيات والمدارس، والشرطة، وغيرها.



ووفق إعلامي "دي إم سي"، فإن الدراسة تتضمن 4 مقترحات، ينص المقترح الأول على تقسيم ساعات العمل فى اليوم الواحد بنظام الشيفتات والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثانى ساعات العمل فى اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.

