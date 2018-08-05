هذا ما قالته مذيعة "أطفال التهريب" في أول ظهور لها

05 أغسطس 2018 - 03:14 ص

كشفت المذيعة سلوى حسين، محاورة أطفال تهريب بور سعيد، عن أن مكتب محافظ بورسعيد اللواء عادل غضبان طلب منها محاورة أطفال التهريب، لافتة إلى أن تحميلها مسؤولية محاورة أطفال التهريب بمفردها أمر لا يجوز.

وأوضحت "حسين"، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أنها أجرت الحوار مع الأطفال في وجود الجهات الأمنية، ومكتب حماية الطفل، وممثل عن وزارة التضامن الإجتماعي، والتصوير حدث في مكتب المحافظة.

