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شاهد .. لقطات مرعبة من لحظة اغتيال رئيس فنزويلا

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مادورو
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال نيكولاس مادورو - رئيس فنزويلا - عن طريق مجموعة من الطائرات دون طيار .

وكان الرئيس الفنزويلي يخطب في عرض عسكري ، لكن لقطات تلفزيونية أظهرت أن الأمور ليست على ما يرام ، أولها تحرك مجموعة من حرس المنصة دون سابق إنذار ، وثانيها انتقال المخرج بالكاميرا إلى القوات العسكرية التي تقف صفا واحدًا ، لكن الأمور بدت مرعبة بعد أن تحركت تلك القوات فجأة وبهرجلة لمحاولة التعامل مع الموقف.

وفي أول تعليق له عقب النجاة ، قال الرئيس الفنزويلي إنه يعتقد أن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس هو الذي تورط في اغتياله .

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