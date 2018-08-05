بالفيديو.. سمير صبرى لـ"الدولة": "صفوا الكلاب"

05 أغسطس 2018 - 06:55 ص

طالب الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، كل أجهزة الدولة بتصفية جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "صفوا الكلاب دول، كلهم كذابين وأفاقين"، بحسب قوله.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي حاتم نعمان، ببرنامج "حكاية طن"، المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، أنه يجب تصفيتهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

وهاجم صبري الإخواني محمد محسوب قائلاً: "كذاب وأفاق أيضًا، وتزوج امرأة إيطالية حتى يحصل على الجنسية، موجهًا حديثه إلى "محسوب"، قائلا: "اتجوزت علشان امرأة تحميك من جرائمك".

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