خبر سار من "الرئيس " للمواطنين

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البترول

الغاز الطبيعي

طارق الملا

إكسترا نيوز

أكد  المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة المعدنية، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل له أولوية أولى من قبل الرئيس شخصيًا حيث يتابع تطورات المشروع بصورة دورية للتعرف على آخر المستجدات وأهم العقبات للعمل على حلها.

و أضاف الملا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس أصدر توجيهاته بالتوسع في تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل، وعلى الفور تم وضع خطة للتقسيط عن طريق شركات الغاز التابعة للوزارة مباشرة ،  وليس البنوك من أجل تسهيل الإجراءات كافة على المواطنين ولزيادة نسبة التعاقدات على المشروع القومي لإيصال الغاز الطبيعي للمنازل.

و تابع بأنه تم التواصل مع كل المحافظين على مستوى الجمهورية ، للحصول على التفاصيل الخاصة كافة بالحفر وتوصيل الخطوط للمدن كافة، مشيرًا إلى أن عدد التعاقدات الموقعة لم تكن بالمستوى المنتظر.

وكان الرئيس السيسي قد أطلق المشروع القومي للغاز الطبيعي، لتوصيل الغاز لمليون 350 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى على أن يتم إنهاء قائمة انتظار توصيل الغاز خلال سنتين على الأكثر.

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