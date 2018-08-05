نقيب الصيادلة يفجر مفاجأة عن الأدوية التي يتعطاها المصريين

05 أغسطس 2018 - 07:34 ص

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن هناك 20 ألف صيدلية مملوكة لغير الصيادلة تعبث بسوق الدواء في مصر، لافتا إلي أن مصر تعاني من أزمة حقيقية من الدخلاء على المهنة.

وأكد خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التصدي للأدوية المغشوشة مسئولية الدولة بالكامل، لافتًا إلى أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لهذه الأنواع.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن الدواء المنتهي صلاحيته يعدم، ولا يباع للمواطنين، مشددًا على أن مخازن الأدوية تمثل سرطانا جديدا في مصر، ويجب تشديد الرقابة عليها.

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