إعلامى: "في ناس هتزعل قريب"

05 أغسطس 2018 - 07:48 ص

استنكر الإعلامي حاتم نعمان، واقعة سرقة قرنية متوفى بمستشفى قصر العينى، قائلاً: "انتهاك لحرمة المتوفى، والعين عضو من جسد الإنسان"، موضحًا أن القانون لم ينص على ذلك، وأن قانون 2003 يتحدث عن الجثة مجهولة الهوية.

ووجه "نعمان"، خلال تقديم برنامجه "حكاية طن"، المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، إلى مؤيدي الواقعة، قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل، هو أي تطبيل وأي كلام، ده استفزاز وقلة أدب وإللي يزعل يزعل"، مؤكدًا أنه يجب أن تتم موافقة الأهل قبل نقل الأعضاء، متسائلاً: "كم عضو تم سرقته من المتوفين في قصر العيني؟".

وأوضح أنه يوجد علاقات داخلية ومصالح غير عادية على حساب أعضاء الإنسان، مشددًا على ضرورة مراجعة تواريخ المسئولين قبل وضعهم في المناصب المختلفة، وعلى ضرورة احترام الدستور وروح القانون.

وتابع: "توجد مصائب بملف الصحة، وهيتفتح قريب وفي ناس هتزعل، كفاية على صحة المواطن"، مطالبًا بتطهير وزارة الصحة، وبمحاسبة المسئولين عن سرقة القرنية بمستشفى قصر العيني.

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