مذيعة أطفال التهريب تنفعل على "محفوظ": برضو هتقاطعني تاني؟

05 أغسطس 2018 - 07:54 ص

انفعلت الإعلامية سلوى حسين مرة أخرى على الطفل محفوظ دياب بعد قيامه بمقاطعتها خلال استضافتهما في برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.



وتنصلت الإعلامية سلوى حسين من المسؤولية القانونية الخاصة بالتصوير مع طفل وتعريضه للخطر ، مؤكدة أنها كانت تنفذ تكليفات المحافظة ، ولا تعلم أي شيء آخر عن الأمر ، ليقاطعها الطفل محفوظ قائلًا: "بس كنتي عارفة إنك هتصوري معانا" .. فانفعلت قائلة: "برضو مفيش فايدة؟ .. بتقاطعني برضو؟".



ورد "الإبراشي": "يعني انتي اتهمتي بالقسوة مع الطفل .. هل هنواصل القسوة معاه؟ ".



