وفي المباراة الأولى، التي غاب عنها أفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس، نجح ماركو أسينسيو في قيادة الفريق الملكي إلى الفوز في الشوط الثاني، بعد أن سجل له ثنائية في الدقيقتين 47 و56.

وتقدم يوفنتوس بالنيران الصديقة عبر المدافع الدولي الإسباني داني كارفاخال، الذي سجل خطأ في مرمى فريقه عندما حاول اعتراض كرة خطرة فتحولت إلى الشباك في الدقيقة 12، لكن الويلزي غاريث بيل أدرك التعادل قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفاجأ ميلان برشلونة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وهزمه بنتيجة 1-صفر ضمن الكأس ذاتها، بهدف للبرتغالي أندريه سيلفا (90+2).

وفي مباراة ثالثة، تفوق إنتر ميلان الإيطالي على ليون الفرنسي بهدف وحيد سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (52).