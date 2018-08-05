  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:29 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

خبر سار من "الرئيس " للمواطنين

الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة

نقيب الصيادلة يفجر مفاجأة عن الأدوية التي يتعطاها المصريين

أحمد موسى

" عيب عليكي" ..تفجر خناقة حريمي باستديو موسي

محمد صلاح

"كابوس" يواجه محمد صلاح خلال أسابيع

صلاح

الكشف عن "السعر الحقيقي" لصلاح .. إذا قرر ليفربول بيعه

سلوى حسين

مذيعة أطفال التهريب تنفعل على "محفوظ": برضو هتقاطعني تاني؟

مادورو

شاهد .. لقطات مرعبة من لحظة اغتيال رئيس فنزويلا

محفوظ دياب

"طفل التهريب" يتوسط لعدم إيذاء المذيعة التي أهانته .. لماذا؟

أطفال

هذا ما قالته مذيعة "أطفال التهريب" في أول ظهور لها

البحر الأحمر

الأمم المتحدة تسعى لتجنيب البحر الأحمر كارثة كبرى

الكشف عن "السعر الحقيقي" لصلاح .. إذا قرر ليفربول بيعه

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نجم إنجليزي: أصلي من أجل رحيل «صلاح»

#

رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع «فابينيو»

#

الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

#

«صلاح» يفضل اللعب بجوار «ميسي»

محمد صلاح

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن القيمة السوقية الحقيقية للنجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح .

وقالت الصحيفة إن فريق ليفربول كان محظوظًا في تمديد عقده مع الفرعون المصري لمدة خمس مواسم لأن هذا رفع من القيمة السوقية للاعب بقوة .

وأتى "صلاح" على رأس القائمة في ليفربول بمبلغ 175 مليون دولار، تلاه البرازيلي فيرمينو بـ92 مليون دولار، ثم السنغالي ساديو مانيه بقيمة 82 مليون دولار.

واعتمدت صحيفة "ديلي ستار" في تقييمها على موقع "ترانسفير ماركت" المختص بالأمور المالية المتعلقة بكرة القدم .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» 9 أسباب وراء استمرار "كرشك" رغم انتظامك بـ"الريجيم"
» إيران تبكي دمًا على مسؤول سوري تم قتله .. هذا سبب أهميته
» القاتلة الجنوب سودانية باستراليا تبرر قتل أطفالها
» طفل عبقري يلتحق بالجامعة في سن الـ12 .. تعرف على قصته
» مدير "أبل" يكشف عن 4 كلمات جلبت لشركته المليارات
» جوجل يحمل خبرًا سيئًا لأصحاب نظرية "الأرض مسطحة"
» الكشف عن فضائح جنسية مثيرة للجاسوسية الروسية بأمريكا
» الكشف عن جزيرة غامضة بإندونيسيا تثير حيرة العلماء
» "فيروس غامض" يتسبب في إيقاف شركة كبرى للإلكترونيات
» ريال مدريد يؤدب رونالدو بطريقته الخاصة
» مسلسل "السلطان عبد الحميد" تنبأ بما يحدث بين أردوغان وترامب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل