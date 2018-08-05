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جمعة: معجزة تحدث في البيت الحرام

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الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق
الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق

إيمان هاني

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أكد الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أن البيت الحرام لم يشهد حالة تحرش واحدة عبر التاريخ رغم تزاحم النساء والرجال بالبيت الحرام.

وقال خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن عدم حدوث أي حالة تحرش عبر التاريخ في الطواف بمثابة معجزة إلهية، مسترشدًا بقول الحق عز وجل: "فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنًا".

وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أنه لم ينقطع الطواف عن الكعبة أبدا إلا أيام قليلة أيام القرامطة وأيام قليلة عندما هجم عليه جهيمان.

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