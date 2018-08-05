  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:28 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

خبر سار من "الرئيس " للمواطنين

الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة

نقيب الصيادلة يفجر مفاجأة عن الأدوية التي يتعطاها المصريين

أحمد موسى

" عيب عليكي" ..تفجر خناقة حريمي باستديو موسي

محمد صلاح

"كابوس" يواجه محمد صلاح خلال أسابيع

صلاح

الكشف عن "السعر الحقيقي" لصلاح .. إذا قرر ليفربول بيعه

سلوى حسين

مذيعة أطفال التهريب تنفعل على "محفوظ": برضو هتقاطعني تاني؟

مادورو

شاهد .. لقطات مرعبة من لحظة اغتيال رئيس فنزويلا

محفوظ دياب

"طفل التهريب" يتوسط لعدم إيذاء المذيعة التي أهانته .. لماذا؟

أطفال

هذا ما قالته مذيعة "أطفال التهريب" في أول ظهور لها

البحر الأحمر

الأمم المتحدة تسعى لتجنيب البحر الأحمر كارثة كبرى

" عيب عليكي" ..تفجر خناقة حريمي باستديو موسي

الصفحة الأخيرة

أحمد موسى
أحمد موسى

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

معارضة مستأنسة

#

السيسي يوجه رسالة لمنافسه السابق بالانتخابات الرئاسية

#

"عبد العظيم" يطالب السيسي بإعطاء موسى وسام الجمهورية

#

نص حوار موسى مصطفى موسى مع "الجارديان"

اندلعت مشادة كلامية حادة بين ماجدة النويشي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، والدكتورة أشجان نبيل الباحثة في شئون الأسرة والتطوير المجتمعي، بسبب هجوم  الأخيرة على دور المجلس القومي للمرأة في قضية ارتفاع نسب الطلاق.

وقالت  "النويشي"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن المطالبات التي تطالب بها "نبيل "قام المجلس بها منذ سنتين، كما قام بأكثر منها وعقد ندوات وحملات توعية ومراكز تدريب وتوعية في المراكز والقرى والنجوع، لافتة إلى أن هناك تقليل من مجهود من يعملون، معقبة: "عيب عليكي ، أنا مش شايفة غير إنك بتهاجمي، وجهدنا يقدر ويحترم".

وقد قاطعتها  " نبيل " متسائلة ،عن سبب الأفكار الخاطئة لدى المرأة المصرية، لترد "النويشي"، بأن النساء طرف أساسي في التربية، وهناك قصور في التربية لدى المجتمع.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» 9 أسباب وراء استمرار "كرشك" رغم انتظامك بـ"الريجيم"
» إيران تبكي دمًا على مسؤول سوري تم قتله .. هذا سبب أهميته
» القاتلة الجنوب سودانية باستراليا تبرر قتل أطفالها
» طفل عبقري يلتحق بالجامعة في سن الـ12 .. تعرف على قصته
» مدير "أبل" يكشف عن 4 كلمات جلبت لشركته المليارات
» جوجل يحمل خبرًا سيئًا لأصحاب نظرية "الأرض مسطحة"
» الكشف عن فضائح جنسية مثيرة للجاسوسية الروسية بأمريكا
» الكشف عن جزيرة غامضة بإندونيسيا تثير حيرة العلماء
» "فيروس غامض" يتسبب في إيقاف شركة كبرى للإلكترونيات
» ريال مدريد يؤدب رونالدو بطريقته الخاصة
» مسلسل "السلطان عبد الحميد" تنبأ بما يحدث بين أردوغان وترامب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل