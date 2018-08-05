" عيب عليكي" ..تفجر خناقة حريمي باستديو موسي

05 أغسطس 2018 - 08:48 ص

اندلعت مشادة كلامية حادة بين ماجدة النويشي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، والدكتورة أشجان نبيل الباحثة في شئون الأسرة والتطوير المجتمعي، بسبب هجوم الأخيرة على دور المجلس القومي للمرأة في قضية ارتفاع نسب الطلاق.

وقالت "النويشي"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن المطالبات التي تطالب بها "نبيل "قام المجلس بها منذ سنتين، كما قام بأكثر منها وعقد ندوات وحملات توعية ومراكز تدريب وتوعية في المراكز والقرى والنجوع، لافتة إلى أن هناك تقليل من مجهود من يعملون، معقبة: "عيب عليكي ، أنا مش شايفة غير إنك بتهاجمي، وجهدنا يقدر ويحترم".

وقد قاطعتها " نبيل " متسائلة ،عن سبب الأفكار الخاطئة لدى المرأة المصرية، لترد "النويشي"، بأن النساء طرف أساسي في التربية، وهناك قصور في التربية لدى المجتمع.

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