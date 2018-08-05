وفي احتمال يعتبر بمثابة "الكابوس" لجمهور ليفربول، قد يقع "الريدز" في مجموعة تضم ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي.

وكما تبدو الأمور حتى الآن، سيضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ليفربول في المستوى الثالث بقرعة أبطال أوروبا وفقا لتصنيفه، وسيرتفع "الريدز" للمستوى الثاني في حالة خروج بنفيكا البرتغالي من الدور التمهيدي.

ويضم المستوى الأول من القرعة فرقا من العيار الثقيل مثل برشلونة وريال مدريد الإسبانيان وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

أما في المستوى الثاني، فتتواجد فرق "متوسطة" المستوى مثل بوروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي وروما الإيطالي.

ويصنف (يويفا) الفرق وفقا لنتائجها في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

ومن ناحية أخرى، يأمل جمهور ليفربول بالوقوع بمجموعة سهلة، تضم فرقا مثل سسكا موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وفيكتوريا بلزين التشيكي، وهو أمر وارد، رغم صعوبة تحقيقه.

وسينتظر وصيف أوروبا يوم 30 أغسطس، وهو موعد إجراء قرعة دور المجموعات، لمعرفة مجموعته في بطولة أوروبا الأكثر أهمية.