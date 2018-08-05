فنانة شهيرة لـ"طفل التهريب": "وأنا قدك كنت بعمل زيك"

05 أغسطس 2018 - 08:54 ص

تضامنت الفنانة حنان شوقي، مع الطفل "محفوظ"، بطل واقعة التهريب في بورسعيد، مؤكدة أنه رغم ارتكابه خطأ، إلا أنه لا يعرف ذلك، ويريد أن يثبت لنفسه أنه رجل.

وأضافت "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "أنا شايفة أنه راجل بمعنى الكلمة، حتى مش عايز يأذي المذيعة اللي أذته".

وتابعت أنه سيكون في المستقبل رجل أعمال ناجح، وصالح، ويا ريت كل الشباب عندهم فكر "محفوظ"، بدلاً من أن يلعبوا "كيكي" بالسيارات.

واستكملت: "على فكرة يا محفوظ وأنا قدك كنت بعمل زيك كدة، أنا كنت في الإجازة وقت الدراسة كنت بشتغل علشان أساعد أمي وأبويا وأخواتي كذلك"، لافتة إلى أن هذا النوع من البشر يتحمل المسئولية.

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