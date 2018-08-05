وبحسب ما نقلت "ديلي ميل"، فإن الطفل كارلوس أنطونيو سانتا ماريا، سيبدأ دراسته عما قريب في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، وهي من المؤسسات الأكاديمية العريقة في البلاد.

وبحكم شغفه بالعلوم، سيدرس النابغة الصغير فيزياء الطب الحيوي ويقول إنه يسعى إلى تطوير العلوم والقضاء على الأمراض الخطيرة التي تنغص حياة البشرية.

ونجح كارلوس في امتحان الدخول إلى الجامعة على الرغم من شراسة المنافسة بين من يتقدمون لدخول المؤسسة العلمية، وقال في مؤتمر صحفي إنه واجه صعوبات بسيطة فقط في مادة الرياضيات.

وبدأ اهتمام الطفل بالعلوم منذ سنوات طويلة، فهو يقرأ الكتب بنهم كبير، كما أنه يطلع أيضا على الأعمال الأدبية مثل رواية "مئة عام من العزلة" للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز، بينما يواصل أقرانه دراساتهم في المرحلة الابتدائية.

وواجه كارلوس مصاعب عدة في المرحلة الابتدائية جراء تفوقه على زملائه في الصف، لكنه صار سعيدا اليوم بعدما نجح في دخول مؤسسة علمية لا يدخلها سوى "الكبار".