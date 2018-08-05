"حقوق الإسكندرية" عن تغيير نتائج الطلاب: "غلطنا"

05 أغسطس 2018 - 09:03 ص

رد الدكتور أمين مصطفى، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، على التضارب الذي حدث في نتائج الطلاب، وتغييرها، قائلاً: "فعلاً وجد خطأ مادي لـ11 حالة".

وأضاف "مصطفى"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الكلية بها 27 ألف طالب، يكتبون أكثر من ربع مليون ورقة إجابة، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ الوحيد الذي حدث بإضافة درجتين.

وتابع وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أن الحاسب الآلي أضاف درجتين من درجات الرأفة "بالخطأ"، فتغيرت نتيجة الطلاب إلى ناجح بدلاً من راسب، في مادة واحدة فقط وهي مادة "الجنسية"، وتم تدارك الأمر وإزالة الدرجتين، فعادت نتيجتهم مرة أخرى إلى راسبين.

وأوضح أنهم التقوا بالطلاب وأكدوا لهم أن الفيصل هو ورقة الإجابة الخاصة بهم، مشددًا على أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي لا تتكرر الواقعة، معربا عن تفهمه لموقف الطلاب وصدمتهم من تغيير نتيجتهم، معقبا: "خطأ ونقر به بلا شك أننا غلطنا".