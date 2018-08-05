"الصحة" تتوعد مدير مستشفى منيا القمح

05 أغسطس 2018 - 09:19 ص

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تواصل وزيرة الصحة مع ذوي حالة الطفلة "رودينا"، التي أساءت مستشفى منيا القمح استقبالها، وتواصلت مع وكيل الوزارة بالشرقية لمعرفة تفاصيل القصة.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات تليفزيونية، أن الطفلة ذهبت إلى المستشفى مصابة في حادث سير، وكانت تعاني من عدة كسور، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه على الرغم من تلقي الطفلة للخدمة الطبية إلا أن طريقة معاملة المريضة أثناء تحويلها إلى مستشفى الأحرار، غير آدمي بالمرة، ولأن طريقة معاملة المرضى مهمة، وتمت إحالة مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق، وسيتم اتخاذ إجراء "رادع" في هذا الأمر.