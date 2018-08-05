القصة الكاملة.. لحرق أسرة قبطية

05 أغسطس 2018 - 09:31 ص

تفاجأت أسرة "ميلاد مينا" تاجر الخردة ، بعودته علي غير العادة من محل بيع الخردة فى وقت مبكر عصر يوم الثلاثاء الماضي إلى شقته التى كان يسكنها بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

كانت عودة الزوج القبطي في غير موعده لينهي حياة زوجته "لوزا . س .ا " 35 عاما ربة منزل ، وأولاده الثلاث مارينا 15 عامًا، ومادونًا 13 عامًا، وميخائيل 11 عامًا"، ، بعد أن قام بحرقهم جميعا أولاده ، عقب إغلاق غرفة المطبخ وتسريب الغاز عليهم ثم يشعل النيران ، ويتركهم ويلوذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه بعدة ساعات.

ميلاد مينا الرجل الذى قارب سن الخمسين كان يعمل فى جمع القمامة منذ سنوات ثم يستدين أموالا من التجار و صاحب المنزل الذى كان يسكن عنده لكى يتاجر فى الخردة ويستمر الحال حتى يفتح محل لبيع وشراء الخردة بمركز سمالوط.

وشاء القدر أن يلتقى بمجموعة من أصدقاء السوء فيستمر فى تعاطى المخدرات ، والتى كادت أن تقضى عليه ، حتي استدان من طوب الأرض كى ينفق على المواد المخدرة حسب كلام الجيران وبعض رفاق مهنته ، لكن ميلاد أصر وتمادى فى سلوكه المشين حتى وقع على شيكات لدى كثير من الناس حتى صاحب المنزل.

وعندما علمت زوجته حاولت أن تمنعه بكل الطرق وأعلمت عائلته ووالده وأشقاءه كى يمنعوه عن تصرفاته.

وأكد أحد الجيران - رفض ذكر اسمه - أن تناوله المخدرات جعله فى خلاف مستمر مع زوجته وأولاده ، حتى إن زوجته اشتكته للكنيسة رغم أن أولاده طلاب بالمدارس ، إلا أنه ظل يتمادى فى مصاحبة أصدقاء السوء وتناول المخدرات جعله يقوم بسحب قروض بالربا من بعض الجيران، وكن يدفع عن كل 1000 جنيه شهريا 200 جنيه فوائد لكن الديون تراكمت عليه حتى وصل به الحد أن زوجته باعت بعض ممتلكات الشقة التى اشتراها من صاحب المنزل.

من جانبه قال صاحب المنزل إن ميلاد أصيب فى الفترة الأخيرة بحالة جنون وكان كل يوم يعود وتدب الخلافات مع زوجته ، إلا أن ابنته الكبرى مارينا اشتكته لبعض أخوالها ورفضوا تسديد الديون.

بينما أكدت مصادر أمنية أن الزوج ما زال يلتزم الصمت ويرفض الحديث عن الجريمة وملابساتها وأن المتهم لم يعلق و يرد على أسئلة أجهزة الامن.

فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثث الأربعة بعد تفحمها وإعداد تقرير بالصفة التشريحية لها لمعرفة أسباب الوفاة.

بينما تتردد إشاعات بين أهالى المنطقة أن المتهم جمع أموالا كثيرة من الناس والتجار وصاحب المنزل ، وكان على علاقة مع إحدى السيدات ويريد الزواج منها فى محافظة أخرى خارج محافظة المنيا وأنه حاول ن يفر بما ملكه من أموال ويهرب قبل أن يتم القبض عليه .

كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية بإحدى العمائر داخل مدينة سمالوط.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وأوضحت المعاينة وتحريات وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد لبيب، قيام "ميلاد.م.أ" 45 عاما، تاجر خردة، بإشعال النيران في شقته باستخدام إسطوانة البوتاجاز ، وذلك بعد أن قام بإغلاق باب المطبخ بداخل الشقة على زوجته "لوزا.س.ع" 35 عاما، وأبنائه الثلاثة كلًا من "مارينا 15 عامًا، ومادونًا 13 عامًا، وميخائيل 11 عامًا"، ما أدى إلى مصرعهم حرقا.

و تم نقل الجثث الأربعة إلى المشرحة ، وتحرر محضر بالواقعة.



