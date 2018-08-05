تصريح صادم من داعية عن أطفال الجمارك

05 أغسطس 2018 - 09:32 ص

هاجم سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، الأطفال الذين اشتهروا بفيديو تهريب جمارك بورسعيد، مشيرًا إلى أنهم ليس من الصحيح اعتبارهم أبطالا بل كان يجب معاقبتهم.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ«المصريون»: "المراهق الذي يُهرب ملابس الآن؛ هو مشروع مهرب بعد عامين أو ثلاثة، ثم تزيد خبرته في الإجرام؛ ويعمل في تهريب أشياء أخرى، وهؤلاء الصبية هم نواة إجرامية للاشتراك كعصابات منظمة للسرقة والقتل وغير ذلك".

وأضاف الداعية السلفى: "يتدربون الآن على كيفية الاحتيال على الجمارك والتخفي من الشرطة وكيف يُمثلون البراءة ويُمارسون الابتزاز العاطفي أمام المجتمع، ومسامحة هؤلاء الأولاد يجعلهم يتمادون في نهب البلد بحجة أنهم يُنفقون على أخواتهم البنات، ويقتحمون الشقق والفيلات ويُبررون لأنفسهم أنهم فقراء يحتاجون للمال ليُعطوه لأمهم المريضة، لأنهم اعتادوا على طريقة الربح السهلة، إذا تعاطفنا معهم فإننا نُؤذيهم وندمر مصر".