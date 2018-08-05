خبر سار من "بيراميدز" للجماهير المصرية

05 أغسطس 2018 - 09:40 ص

زف مسئولو قناة بيراميدز، خبرا سارا لجماهير الكرة المصرية، بعدما أعلنوا عن إذاعة مباراة فناربخشة التركي وبنفيكا البرتغالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للقناة على تويتر: "بالطبع هو نوع جديد من المباريات على الشاشات المصرية".

"تمتعوا معنا بمباراة من أقوى البطولات العالمية "دوري أبطال أوروبا" في الدور التمهيدي بين " فناربخشة" التركي و"بنفيكا البرتغالي"، يوم الثلاثاء الساعة 9 مساءً.. مباشرة وحصريًا فقط على قناة Pyramids TV ".