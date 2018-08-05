أسعار الدولار فى البنوك اليوم

05 أغسطس 2018 - 09:42 ص

شهد سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية نوعًا من الاستقرار فى بداية التعاملات الشرائية، وثبت أمام الجنيه المصرى ليسجل .17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول ليصل الى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وظل سعره ثابتًا في بنوك القاهرة وقناة السويس والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضًا في بنك البركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.