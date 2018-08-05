مفاجأة.. الحبس 3 سنوات ينتظر مذيعة بورسعيد

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سلوى حسين، مذيعة بورسعيد

إيمان هاني

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دريم

الإبراشي

محام

أطفال التهريب

مذيعة بور سعيد

قال آمر أبو هيف، المحامي، إن سلوى حسين، مذيعة بورسعيد، ارتكبت جريمة وفقًا للمادة 116 والتي تمنع وتحظر تمامًا، تصوير أو نشر صور لطفل تكشف عن هويته، ويكون هذا الطفل في المحاكمة.

وأضاف "أبو هيف"، في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي السبت، إن هناك جريمة أخرى وهى تعريض طفل للخطر، موضحًا أن من عرض طفل للخطر، حيث إنها جعلته يعترف بالجريمة أمام الناس في التليفزيون، وهي ليست ذات صفة قضائية، وهى جريمة في المادة 28.

وشدد المحامي على أن عدم معرفتها بالقانون، أو أن المحافظ أمرها، لا يعفيها من الاشتراك في الجريمة، مؤكدًا أن المحافظ أيضًا مسئول، لافتًا إلى أن عقوبة تعريض الطفل للخطر هي الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وعقوبة نشر الحوار غرامة قيمتها 50 ألف جنيه، موجهًا حديثه للمذيعة قائلاً: "المسئول هو حضرتك ومن كلفك".

من جانبها أكدت "حسين"، أنها لم ترتكب جرائم، والهدف من هذا الأمر هو إلقاء الضوء على سلبية استغلال الأطفال في التهريب، لافتة إلى أن "أصحاب المصالح"، هم من غضبوا من الفيديو، وهاجموا الحوار.

شاهد الفيديو..

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