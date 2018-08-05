"جبريل" يهاجم داعية بسبب تصريحاته عن الزنا

05 أغسطس 2018 - 09:50 ص

انتقد الشيخ والمقرئ محمد جبريل أحد الدعاة ولم يذكر أسمه بسبب فتواه بعدم الخروج على الأمير الزاني.

وقال خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "إن رأيتم الأمير يزنى على الهواء كل يوم فلا تخرجوا عليه ولا تقلبوا الناس عليه لأنه ليس من الشرع) طيب يا ؟!.

وأضاف "جبريل"، "أين أنت من آيات تحريم هذه الكبيرة أم أنك لا تحفظ شيئًا من كتاب ربنا، ولم لا تقل له استتر يا أمير واتق الله بدلاً من أن تكون ديوثا وتجعل الأمة كلها كذلك".

واختتم تدوينته متسائلًا: "ما هذا العبث؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "جبريل" حيث قال طه بكري: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية" .

وأضاف آخر: "هؤلاء دعاه السلطة والحمد لله الناس عرفت الصالح من الطالح ولكن يبقى السؤال إلى متى هذا العبث بدين الله".