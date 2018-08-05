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شاهد.. من هو الشاب السعودي بطل العالم في "فيفا 18"

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استطاع شاب سعودي أن يخطف الأضواء في نهائيات  بطولة العالم  للعبة "فيفا 18" المقامة علي منصتي "بلاي ستيشن "وإكسبوكس".

وكان السعودي مساعد الدوسري فاز علي نظيره البلجيكي ستيفانو بينا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما قاعة "o2 "

وهنأ الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، اللاعب بعد فوزه باللقب العالمي، قائلا إن "السعودية تفخر بالعديد من أبنائها المميزين الذين يحققون العديد من المنجزات في مختلف الألعاب والرياضيات، منها الرياضيات الإلكترونية التي تزخر بالعديد من النجوم، أمثال بطل كأس العالم (فيفا) الدوسري".

وأوضح الأمير فيصل أن "اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية يدعم أبطاله في كل الألعاب والرياضات، ونلقى دعمًا مباشرًا وغير محدود، وهو ما تلقاه الرياضات والألعاب كافة في السعودية، من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة".

جدير بالذكر أن مساعد الدوسري تأهل لبطولة كأس العالم "فيفا"، بعد فوزه بلقب بطولة مانشستر الدولية، وشارك في كأس العالم، التي ضمت إلى جواره 32 متأهلاً من مختلف دول العالم. واستطاع الدوسري تحقيق الكأس، بعد أن تغلب على منافسيه في الأدوار الأولية والنهائية.

كما يعد الدوسري أيضًا اللاعب العربي الوحيد الذي شارك في نهائيات كأس العالم لـ"فيفا 18"، أي نسختها الحالية، التي انطلقت بشكلها الحالي في عام 2004. واستطاع كذلك السعودي عبد العزيز الشهري تحقيق بطولة كأس العالم عام 2015، ويُعد أول سعودي يحقق اللقب.


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