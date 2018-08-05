  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:37 ص
بحث متقدم
ماهر للإخوان : من الذي أعان الظالم على ظلمه

ماهر للإخوان: من الذي أعان الظالم على ظلمه؟

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

شاهد.. محاولة اغتيال رئيس فنزويلا باستخدام طائرات

بيراميدز

خبر سار من "بيراميدز" للجماهير المصرية

القاو تلامسل

القوات المسلحة تصدر البيان 26 عن العملية الشاملة بسيناء

اسرائيل

بالأرقام.. أرباح إسرائيل من تصدير السلاح لهذه الدول

سلوى حسين، مذيعة بورسعيد

مفاجأة.. الحبس 3 سنوات ينتظر مذيعة بورسعيد

صورة الداعية السلفى سامح عبد الحميد

تصريح صادم من داعية عن أطفال الجمارك

الإعلامي حاتم نعمان

إعلامى: "في ناس هتزعل قريب"

القصة الكاملة.. لحرق أسرة قبطية

القصة الكاملة.. لحرق أسرة قبطية

الدولار

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

دراسة أمريكية: الأسماك الدهنية تجنب الحوامل من الولادة المبكرة

صحة وتغذية

أسماك
أسماك

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

« دراسة»: السمنة تزيد خطورة مضاعفات الأنفلونزا وانتشار المرض

#

المشروبات الغازية "الدايت" تدمر مخك وتزيد وزنك

#

دراسة تكشف عن طعام معين يحميك من الوفاة المبكرة

#

دراسة: الأسماك الدهنية تحد من الوفاة بأمراض القلب والسرطان

كشفت دراسة أمريكية أجريت فى كلية "تى تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة "هارفارد" الأمريكية، عن أن تناول الحوامل للأسماك الدهنية، الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3"، يمكن أن يقلل من خطر الولادة المبكرة ، ونشر الخبراء نتائج الدراسة في العدد الأخير من دورية (EBioMedicine ) العلمية.

ووصل الخبراء إلى النتيجة  البحثية، عن طريق فحص بيانات حكومية دنماركية، تتضمن 96 ألف طفل، وقام الفريق بتحليل عينات الدم من 376 امرأة ولدن مبكرًا، بالإضافة إلى 348 من النساء اللواتي ولدن بعد اكتمال حملهن، وتم سحب عينات الدم خلال الثلث الأول والثاني من الحمل ، وذلك بعد أن وصلت منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقدر من 15 مليون طفل يولدون مبكرا، ويموت حوالي مليون طفل سنويًا نتيجة مضاعفات الولادة المبكرة، فيما يواجه العديد منهم مشاكل الإعاقة فى النمو على المدى الطويل.

وأظهرت النتائج أن الحوامل اللاتي يعانين من تراجع مستويات الأحماض الدهنية "أوميجا 3" في البلازما، خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل، يتضاعف لديهن خطر الولادة المبكرة، مقارنة مع أقرانهن من ذوات المستويات المضبوطة.

ويعاني الأطفال الذين يولدون مبكرًا، قبل الأسبوع 37 من الحمل، من مشاكل صحية، بسبب عدم إتاحة الوقت الكافي لتخلُّق أعضائهم، ويحتاجون لرعاية طبية خاصة، حتى تتمكن أعضاؤهم العمل دون مساعدة خارجية.

وتتوافر أحماض "أوميجا3" الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين، وزيت السمك، ويمكن الحصول عليها من خلال تناول هذه الأسماك، بالإضافة إلى المكملات الغذائية "أوميجا 3" المتوافرة بكثرة في الصيدليات.

 كما رصدت دراسات سابقة فوائد صحية عدة للأحماض "أوميجا 3" على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والسكر والكلى، وخفض نسبة الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» نائب CIA السابق:أخطر دولة في العالم " مسلمة"
» صراع شرس بين حيتين.. شاهد كيف انتهى؟
» «هيونداي كيا» تحافظ علي مركزها الخامس عالميا في المبيعات
» شاهد.. "النقاب" سبب طلاق الإعلامية حليمة بولند
» هيفاء وهبى لجمهورها: "الواوا كتير في مصر"
» أردوغان: هذا عدد النساء في حزبنا
» الأرصاد: درجة حرارة عالية على معظم أنحاء الجمهورية
» ملابسك أثناء الرحلة تنجيك لحظة تحطم الطائرة
» شاهد.. كائنات بحرية تنفذ أوامر رجل بطريقة مدهشة
» آخر تقاليع "كيكى" هنود يرقصون مع "البقر"
» لماذا هاجم ترامب نجم كرة السلة الأمريكية؟

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل