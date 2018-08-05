دراسة أمريكية: الأسماك الدهنية تجنب الحوامل من الولادة المبكرة

05 أغسطس 2018 - 09:58 ص

كشفت دراسة أمريكية أجريت فى كلية "تى تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة "هارفارد" الأمريكية، عن أن تناول الحوامل للأسماك الدهنية، الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3"، يمكن أن يقلل من خطر الولادة المبكرة ، ونشر الخبراء نتائج الدراسة في العدد الأخير من دورية (EBioMedicine ) العلمية.

ووصل الخبراء إلى النتيجة البحثية، عن طريق فحص بيانات حكومية دنماركية، تتضمن 96 ألف طفل، وقام الفريق بتحليل عينات الدم من 376 امرأة ولدن مبكرًا، بالإضافة إلى 348 من النساء اللواتي ولدن بعد اكتمال حملهن، وتم سحب عينات الدم خلال الثلث الأول والثاني من الحمل ، وذلك بعد أن وصلت منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقدر من 15 مليون طفل يولدون مبكرا، ويموت حوالي مليون طفل سنويًا نتيجة مضاعفات الولادة المبكرة، فيما يواجه العديد منهم مشاكل الإعاقة فى النمو على المدى الطويل.

وأظهرت النتائج أن الحوامل اللاتي يعانين من تراجع مستويات الأحماض الدهنية "أوميجا 3" في البلازما، خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل، يتضاعف لديهن خطر الولادة المبكرة، مقارنة مع أقرانهن من ذوات المستويات المضبوطة.

ويعاني الأطفال الذين يولدون مبكرًا، قبل الأسبوع 37 من الحمل، من مشاكل صحية، بسبب عدم إتاحة الوقت الكافي لتخلُّق أعضائهم، ويحتاجون لرعاية طبية خاصة، حتى تتمكن أعضاؤهم العمل دون مساعدة خارجية.

وتتوافر أحماض "أوميجا3" الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين، وزيت السمك، ويمكن الحصول عليها من خلال تناول هذه الأسماك، بالإضافة إلى المكملات الغذائية "أوميجا 3" المتوافرة بكثرة في الصيدليات.

كما رصدت دراسات سابقة فوائد صحية عدة للأحماض "أوميجا 3" على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والسكر والكلى، وخفض نسبة الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.