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لماذا هاجم ترامب نجم كرة السلة الأمريكية؟

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ترامب ونجم كرة السلة
ترامب ونجم كرة السلة

وكالات- الدويني فولي

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، نجم كرة السلة "ليبرون جيمس"، بعد أن أتهم الأخير الرئيس بخلف تفرقة في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها إن جيمس "من الصعب جعله يبدو ذكيًا، في إشارة إلى مقابلة أجرتها معه قناة "سي أن أن"، الإثنين الماضي.

وقال ترامب: "لقد كان محاور ليبرون جيمس، أكثر المقدمين غباء، دون ليمون، لقد جعل جيمس يبدو ذكيًا، وهذه مهمة ليست بالسهلة".

وأضاف: "أحب مايكل"، في إشارة إلى تفضيله نجم كرة السلة المعتزل، مايكل جوردن، الذي يدور حديث حول تعرض مكانته كأفضل لاعب في تاريخ اللعبة بالبلاد إلى منافسة من قبل "جيمس".

تجدر الإشارة أنّ نجم نادي "لوس أنجلوس ليكرز"، ناقش في مقابلة "سي إن إن" عدة قضايا سياسية، واتهم فيها ترامب "باستخدام رياضيين لخلق تفرقة في البلاد".

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