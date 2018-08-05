الصين تبتكر أصغر مكيف هواء في العالم

05 أغسطس 2018 - 10:14 ص

نجحت شركة صينية في ابتكار أصغر مكيف هواء في العالم، وهو «Arctic Air » الذي يعمل على تلطيف الهواء في الغرفة بشكل ممتاز رغم أبعاده الصغيرة.

وقالت صحيفة «تيكنولوجي» المتخصصة في أخبار العلوم والتكنولوجيا إن مكيف الهواء يؤدي وظيفته بشكل جيد، وجاء بأبعاد غير مسبوقة: 16 سنتيمترا لكل من طوله وعرضه، فيما يبلغ ارتفاعه 17 سنتيمترا فقط، أما وزنه فيبلغ 800 غرام فقط، أي أنه أقل من كيلو غرام واحد.

والمكيف مزود بمروحتين: إحداهما لسحب الهواء والأخرى لإخراجه، حيث يمر عبر فلتر مائي ليخرج باردًا.