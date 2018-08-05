  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:35 ص
بحث متقدم
ماهر للإخوان : من الذي أعان الظالم على ظلمه

ماهر للإخوان: من الذي أعان الظالم على ظلمه؟

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

شاهد.. محاولة اغتيال رئيس فنزويلا باستخدام طائرات

بيراميدز

خبر سار من "بيراميدز" للجماهير المصرية

القاو تلامسل

القوات المسلحة تصدر البيان 26 عن العملية الشاملة بسيناء

اسرائيل

بالأرقام.. أرباح إسرائيل من تصدير السلاح لهذه الدول

سلوى حسين، مذيعة بورسعيد

مفاجأة.. الحبس 3 سنوات ينتظر مذيعة بورسعيد

صورة الداعية السلفى سامح عبد الحميد

تصريح صادم من داعية عن أطفال الجمارك

الإعلامي حاتم نعمان

إعلامى: "في ناس هتزعل قريب"

القصة الكاملة.. لحرق أسرة قبطية

القصة الكاملة.. لحرق أسرة قبطية

الدولار

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

جهاز جديد يعالج مرضى السكرى

الصفحة الأخيرة

دراسة: الطعام خارج المنزل يضاعف الإصابة بـ"السكري"
دراسة: الطعام خارج المنزل يضاعف الإصابة بـ"السكري"

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

عقار جديد أمريكى يعالج تساقط الشعر

#

جهات سيادية توثق شهادات طلاب جامعة بنها

#

الأتراك يبدأون التصويت لاختيار رئيسهم

#

اختراع روبوتات تلبي الرغبات الجنسية

تمكَّن باحثون أمريكيون من ابتكار جهاز جديد متناهي الصغر يمكن زراعته تحت الجلد ويعالج مرض السكري، وهو ما يُنذر بنهاية قريبة لهذا المرض الذي يُشكل معضلة لملايين البشر حول العالم.

ويبلغ حجم الجهاز «بطاقة الائتمان» الصغيرة ويحتوي على أنابيب صغيرة يمكن حقنها بالخلايا التي تنتج هرمون الإنسولين. وأظهرت الدراسة التي انتهت إلى هذا الابتكار أن الأوعية الدموية تنمو داخل الجهاز وحوله، وتساعد الخلايا على النضج، حيث تخلق عضوا كامل الوظائف يمكنه إنتاج الإنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم.

وبدأ الباحثون بإجراء التجربة على مرضى السكري من النوع الأول، الذي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا «جزر لانغرهانس» في البنكرياس التي تنتج الإنسولين، ونتيجة لذلك، ينتج البنكرياس كمية قليلة شبه معدومة من الهرمون.

ويحمل الجهاز اسم «Sernova Cell Pouch » وهو مصمم لمعالجة سبب المرض بدلا من الأعراض، عن طريق زراعة خلايا جديدة محمية من هجوم نظام المناعة وتطرح الإنسولين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» نائب CIA السابق:أخطر دولة في العالم " مسلمة"
» صراع شرس بين حيتين.. شاهد كيف انتهى؟
» «هيونداي كيا» تحافظ علي مركزها الخامس عالميا في المبيعات
» شاهد.. "النقاب" سبب طلاق الإعلامية حليمة بولند
» هيفاء وهبى لجمهورها: "الواوا كتير في مصر"
» أردوغان: هذا عدد النساء في حزبنا
» الأرصاد: درجة حرارة عالية على معظم أنحاء الجمهورية
» ملابسك أثناء الرحلة تنجيك لحظة تحطم الطائرة
» شاهد.. كائنات بحرية تنفذ أوامر رجل بطريقة مدهشة
» آخر تقاليع "كيكى" هنود يرقصون مع "البقر"
» لماذا هاجم ترامب نجم كرة السلة الأمريكية؟

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل