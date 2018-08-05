تفاصيل قتل 11 إرهابيًا فى تبادل النار بالعريش

05 أغسطس 2018 - 10:21 ص

أكد مصدر أمني، أن قوات الأمن تمكنت من قتل 11 إرهابيًا في تبادل إطلاق النار بالعريش.

وذكر المصدر أنه توفرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية حوش مهجور بمنطقة حي السلايم المتاخم للطريق الدائري بدائرة قسم رابع العريش وكرًا لهم ومنطلقا لتنفيذ العمليات العدائية.

وباستئذان نيابة أمن الدولة العليا تم استهداف الوكر المشار إليه، وفوجئت القوات بإطلاق النار عليهم من قبل تلك العناصر وتم التعامل معهم مما أسفر عنه مصرع 11 تكفيريًا.

وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقية قناصة وأخرى خرطوش وكمية من الذخيرة وعبوة ناسفة معدة للتفجير، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.