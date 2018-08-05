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مليون ونصف أجنبي توقفهم "السعودية" لهذا السبب

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عمرو محمد-متابعات

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قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنها أوقفت نحو مليون و523 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال 9 أشهر الماضية.

وأكدت الوكالة، "أن المخالفين تم ضبطهم في إطار حملات ميدانية انطلقت في 17 نوفمبر 2017، وحتى الخميس الماضي، شملت مختلف مناطق المملكة" .

وأوضحت أن مليونًا و154 ألف شخص كانوا مخالفين لنظام الإقامة، مقابل 251 ألف مخالف لنظام العمل، و118 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

ولم توضح الوكالة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد بقية المخالفين .

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