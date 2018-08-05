  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
ماهر للإخوان : من الذي أعان الظالم على ظلمه

ماهر للإخوان: من الذي أعان الظالم على ظلمه؟

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

شاهد.. محاولة اغتيال رئيس فنزويلا باستخدام طائرات

بيراميدز

خبر سار من "بيراميدز" للجماهير المصرية

القاو تلامسل

القوات المسلحة تصدر البيان 26 عن العملية الشاملة بسيناء

اسرائيل

بالأرقام.. أرباح إسرائيل من تصدير السلاح لهذه الدول

سلوى حسين، مذيعة بورسعيد

مفاجأة.. الحبس 3 سنوات ينتظر مذيعة بورسعيد

صورة الداعية السلفى سامح عبد الحميد

تصريح صادم من داعية عن أطفال الجمارك

الإعلامي حاتم نعمان

إعلامى: "في ناس هتزعل قريب"

القصة الكاملة.. لحرق أسرة قبطية

القصة الكاملة.. لحرق أسرة قبطية

الدولار

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

الأرصاد: درجة حرارة عالية على معظم أنحاء الجمهورية

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد

#

بالارقام ..درجات حرارة الغد

#

حالة الطقس غدًا

#

الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

درجة الحرارة

الطقس

الأقصر

أسوان

القااهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 25 31

دمياط 26 31

العريش 24 33

رفح 23 33

الإسماعيلية 25 35

قنا 27 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 28 41


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» نائب CIA السابق:أخطر دولة في العالم " مسلمة"
» صراع شرس بين حيتين.. شاهد كيف انتهى؟
» «هيونداي كيا» تحافظ علي مركزها الخامس عالميا في المبيعات
» شاهد.. "النقاب" سبب طلاق الإعلامية حليمة بولند
» هيفاء وهبى لجمهورها: "الواوا كتير في مصر"
» أردوغان: هذا عدد النساء في حزبنا
» الأرصاد: درجة حرارة عالية على معظم أنحاء الجمهورية
» ملابسك أثناء الرحلة تنجيك لحظة تحطم الطائرة
» شاهد.. كائنات بحرية تنفذ أوامر رجل بطريقة مدهشة
» آخر تقاليع "كيكى" هنود يرقصون مع "البقر"
» لماذا هاجم ترامب نجم كرة السلة الأمريكية؟

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل