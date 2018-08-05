» الأرصاد: درجة حرارة عالية على معظم أنحاء الجمهورية

05 أغسطس 2018 - 10:21 ص

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 25 31

دمياط 26 31

العريش 24 33

رفح 23 33

الإسماعيلية 25 35

قنا 27 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 28 41