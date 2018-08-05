مصر نفذت الإصلاحات التى التزمت بها أمام صندوق النقد

05 أغسطس 2018 - 10:35 ص

قال حازم الببلاوى، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن مصر مرت بالمرحلة الأصعب في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن المرحلة المقبلة ستكون أسهل، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية نفذت الإصلاحات التي التزمت بها أمام صندوق النقد الدولي.

وأضاف الببلاوي، خلال تصريحاته على هامش حفل الاستقبال للمشاركين بالاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن زخم التجمع السنوي الأفريقي للعام بمدينة شرم الشيخ يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، ما يؤكد صلابة الإجراءات الإصلاحية المصرية.

وأكد أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي في 2019، وأنه من الممكن مواصلة برنامج اقتصادي آخر مع الصندوق حال طلبت الحكومة المصرية ذلك، لافتًا إلى أن مصر نفذت كل ما تعهدت به بكفاءة خلال البرنامج الحالي.