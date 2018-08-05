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بالصور.. غرق شارع المعز بمياه "مجاري" والآثار ترد

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عمرو محمد-متابعات

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تداولت صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد أهم أشهر الشوارع السياحية بمصر وهو شارع المعز، حيث ملئ بمياه الصرف الصحي "المجاري" ما جعله أشبه ببركة مياه.

وفي تصريحات صحفية أكد محمد عبد العزيز، مدير عام مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن هناك انسدادًا فى مواسير الصرف بسبب الضغط على الشارع، حيث إن أغلب المحلات الموجودة بالشارع أنشطة تجارية، ما ينتج عنها مخلفات صلبة تتسبب فى انسداد مواسير الصرف.

وتابع "عبد العزيز"، "أنه بمجرد تعرض المواسير للانسداد تم التعامل مع الأمر بصورة فورية بمعرفة شركة النظافة الموجودة فى الشارع وحى وسط القاهرة وشركة الصرف الصحى، لحل الأزمة، وعودة الشارع لحالته الطبيعية فى أسرع وقتا ممكن".

 




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