سيدة تقتل طفلتها وتحمل جثمانها إلى المركز فى سوهاج

05 أغسطس 2018 - 10:40 ص

أقدمت ربة منزل على قتل طفلتها خنقًا وحملت جثتها إلى مركز الشرطة بأخميم بسوهاج، وتبين أن السيدة تعانى من مرض نفسى.

وردت معلومات للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، يفيد بحضور سيدة إلى مركز الشرطة تحمل طفلتها على يديها جثة هامدة وقامت بتسليم نفسها للمركز.

وبسؤال زوجها 35 سنة عامل وشقيقها 25 سنة عامل، قررا نها متواجدة بمنزل والدها لوجود خلافات زوجية.

وذكرا أن المتوفاة تعانى من مرض نفسى وتعالج عند الأطباء النفسين وسيق وأن حاولت قتل أحد الأطفال وقدما ما يفيد ذلك.