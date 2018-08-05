» شاهد.. "النقاب" سبب طلاق الإعلامية حليمة بولند

05 أغسطس 2018 - 10:43 ص

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على تطبيق “سناب شات”، مقطع فيديو لصديقتها الدكتورة فوزية الدريع، يوضح سبب طلاقها بعد أقل من شهرين على زواجها، حيث قالت إنها نصحتها بالتريث في الزواج، من المحامي عبد الرزاق العنزي، وأنها في آخر مرة شاهدت فيها حليمة، كانت ترتدي العباءة والحجاب إرضاء لزوجها.

وأضافت: "وجاني تلفون بكى ونواح من حليمة، عبد الرزاق معصب، ش السالفة عبد الرزاق أصر إن أنا بعد حوارات يبيني ألبس نقاب ما أقدر، نقاب بعد تصير الثورة المعاكسة، حاوري ناقشي إلا النقاب.. وهذا اللي فرقهم”.





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