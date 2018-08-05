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«مصر للطيران» تتسلم أول طائرة شحن

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مصر للطيران

وكالات : حنان حمدتو

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أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تسلمها أول طائرة شحن من طراز الإيرباص A330-200P2F بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة شحن بضائع، تسع لحمولة 60 طنًا وذلك من إجمالي ثلاث طائرات لشركة الشحن من نفس الطراز تم التعاقد على تحويلهم من طائرات ركاب لطائرات شحن جوي بالتعاون مع شركة إيرباص العالمية المصنعة للطائرات، وشركة EFW العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وقال أحمد عادل رئيس الشركة القابضة، إن الطائرة الأولي قامت بعمل الرحلات التجريبية بنجاح، وحصلت علي اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA ، وكذلك اعتماد سلطة الطيران المدني المصري ECAA ، واعتماد إدارة الطيران الأمريكي FAA لتنضم لأسطول مصر للطيران للشحن الجوي ما يساهم في زيادة حركة نقل الصادرات المصرية جوًا إلى جميع نقاط شبكة مصر للطيران للشحن الجوي حول العالم، ويأتي التطوير في أسطول الشحن الجوى مواكبًا لتطوير أسطول طائرات ركاب بالتعاقد على صفقات جديدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.

وسافر وفدا من الشركة برئاسة الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إلي مدينة دريزذن بألمانيا لاستلام الطائرة، وعمل المراجعات عليها وقد وصلت الطائرة مطار القاهرة في الساعة الثالثة ظهر اليوم لتدخل هناجر الصيانة لطلائها بشعار مصر للطيران.

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