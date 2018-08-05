الشوبكى: أطفال الجمارك إجابتهم كاشفة عن مشاكل مصر الاجتماعية

05 أغسطس 2018 - 10:58 ص

قال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه يقينًا أطفال الجمارك مخالفون للقانون وليسوا أبطالاً، ولكن إجابتهم كاشفة لجانب من مشاكل مصر الاجتماعية، فنظرية أن تضحى من أجل بلدك التي رددتها المذيعة أمام ناس يعانون في حياتهم اليومية أشد المعاناة جلبت نتائج عكسية.

وأضاف الشوبكى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مستدعيًا عبارات تحدثت بها مذيعة بورسعيد قائلا: "قالت لهم المذيعة، مش أكرملك تشتغل وستجد مليون عمل فى بورسعيد يا متسول؟ ألا يوجد بديل للشغلة الحرام التى تضر بها دولتك؟، مضيفة سؤالا سمجا آخر وهو من دلك على هذا العمل، فرد: صحابى، فردت صحاب السوء، فرد ليسوا أصحاب سوء لأنى بحصل على 150 جنيهًا فى اليوم ولأن 50 جنيهًا لا تؤكل أهلى، أما من يهربون الملايين أمامنا فلا تحاسبهم الدولة إنما تأتى على الغلابة مثلنا".

واستكمل الخبير السياسي قائلا: "ما لم تتصور هذه المذيعة أن تلك الفجاجة وانعدام المهنية فى التعامل مع هؤلاء الأطفال المخالفين للقانون ضحايا المنظومة الاجتماعية ستجعلها مرضيا عنها وربما سترقيها وتجعلها تقدم برنامج «توك شو» لما أدارت الحوار بهذه الطريقة.

وقال: "إن مدرسة الشعارات والشكليات وإهانة الناس تحت مسميات وطنية، صارت تحاصر العمل المهنى الجاد، وتغطى على أى نظام للمحاسبة لأنها تتصور أنها بذلك تخدم الوطن ، وعلينا أن نعى أننا لسنا أمام خطيئة مذيعة إنما أمام مدرسة متكاملة تهتف وتسوق للشكل والشعارات على حساب الجدية والمضمون وجربت من قبل وكانت نتائجها كارثية".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال أحمد بيومى: "كلام الولد صفعه علي وجه المجتمع وبين أن في شريحة كبيرة غير ممثله في مؤتمرات الشباب وحتي الحل جاء بطريقه بلدي من ساويرس والموضوع ده عندي وليس حل مؤسسي".

وأضاف سامى بدر الدين: "فعلا نحن أمام مدرسه متكاملة تضر كاملة بالوطن".