محافظة القاهرة تختار 4 أحياء الأفضل خلال شهر يونيو الماضى

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أعلنت محافظة القاهرة عن نتيجة تقييم رؤساء الأحياء خلال شهر يونيو من خلال منظومة تقييم ومتابعة أداء رؤساء الأحياء إلكترونيًا، وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، فتم اختيار أشرف على صبحي رئيس حى الزيتون كأفضل حي عن المنطقة الشمالية، وخالد فاروق عقل رئيس حي النزهة كأفضل حى عن المنطقة الشرقية، وعمرو فكرى، رئيس حي الوايلى عن المنطقة الغربية، وهالة عبد النبى رئيس حي التبين عن المنطقة الجنوبية.

وتعتمد منظومة التقييم على عدد من العناصر الهامة مثل مدى تعاون رئيس الحى مع المجتمع المدنى لتطوير الحى، ومتابعة غلق الكافيهات والمقاهى غير المرخصة ورفع الإشغالات من الشوارع وزيادة موارد الحى وتحصيل مستحقاته، والعمل على تكوين اتحادات شاغلين لكل عقار بالحى.

 بالإضافة إلى حجم إزالة المخالفات البنائية والتصدى لها فى المهد مع تفعيل قرار المحافظ بنظافة أسطح العقارات بمعدل 5 عقارات شهرياً بكل حي، بالإضافة إلى متابعة أعمال اللجان الرباعية بالحى والتى تضم رئيس الحى ومديرى الطرق والنظافة الإنارة لتطوير الشوارع والميادين والحدائق مع الحفاظ عليها بالصيانة الدورية وعدم خروجها من قائمة الأماكن المميزة بالمحافظة.

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