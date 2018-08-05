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«هيونداي كيا» تحافظ علي مركزها الخامس عالميا في المبيعات

مال وأعمال

«هيونداي كيا» تحافظ علي مركزها الخامس عالميا في المبيعات
«هيونداي كيا» تحافظ علي مركزها الخامس عالميا في المبيعات

عبد القادر وحيد- متابعات

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المبيعات

هيونداي كيا

المركز الخامس

عالميا

استطاعت شركة "هيونداي كيا"، الكورية الجنوبية لصناعة السيارات الحفاظ علي المركز الخامس من حيث المبيعات على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 .

وباعت مجموعة "هيونداي موتور"، التي تجمع شركتي "هيونداي" و"كيا"،  3.59 مليون سيارة في الفترة من يناير حتى يونيو  ،بحسب وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

يُذكر أن "هيونداي" و"كيا" واجهتا صعوبات خلال الأعوام الماضية في ظل تراجع مبيعاتهما بصورة كبيرة في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم.

بينما باع تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي"، الذي احتل المرتبة الأولى من حيث المبيعات عام 2017، أكبر عدد من السيارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وجاءت فولكسفاجن الألمانية وتويوتا موتور اليابانية وجنرال موتورز الأمريكية ، أيضا ضمن قائمة أكبر خمس شركات من حيث المبيعات أيضا،.

وبلغت مبيعات رينو نيسان 5.53 مليون سيارة، في حين بلغت مبيعات شركة فولكسفاجن 5.51 مليون سيارة وتويوتا أقل قليلا من 5.21 مليون سيارة.


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