وزير الأوقاف للحجاج: "لا تتحدثوا في السياسة"

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طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الحجاج المصريين بتجنب الحديث في السياسة في فترة الحج، سواء مع مواطني نفس الدولة أو مع مواطنين من دول أخرى.

وأضاف جمعة خلال افتتاح الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، قائلا: "إحنا جايين نؤدي مهمة دعوية فقط".

ونصح وزير الأوقاف الحجيج المصرين، بعدم أخد أي شيء سيتم العثور عليه أثناء أداء فريضة الحج وأخذه، مطالبا إياهم  بتسليمه فورًا إلى أقرب شرطي.

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