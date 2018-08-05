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مرض "المهبل الفطري" يثير أزمة عالمية للمرأة

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عمرو محمد-متابعات

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كشف فريق من البحث العلمي داخل جامعة مانشستر البريطانية، عن مرض يدعي القلاع أو التهاب المهبل الفطري، والذي يحول حياة ملايين النساء في شتى أنحاء العالم إلى "جحيم"، خاصة مع تكرر الإصابة بالعدوى.

وأكد فريق البحث أن تكرار الإصابة بالمرض يعود بمشكلة كبري من  تشعر المرأة وكأنها "تعذب" ما لم يتم علاجها.

ويسود اعتقاد بأن 3 من كل 4 نساء تصاب بهذه العدوى مرة على الأقل، بينما تصاب 6% من النساء أكثر من مرة، بحسب العلماء.

مع ذلك، تعتبر أغلب النساء في أنحاء العالم أن الأمر من الموضوعات التي يُحظر الحديث عنها، حسبما توضح الطبيبة رينا روتيما-ريتشاردسون التي قادت فريق البحث.

وقالت رينا: "غالبا ما ينظر إلى القلاع على أنه مشكلة محرجة يجب على النساء أن يتعايشن معها، بدلاً من اعتباره مشكلة طبية تحتاج إلى علاج".


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