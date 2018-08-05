"أمين" يكشف سر زواج "الشماع" من أرمل "فاتن حمامة"

05 أغسطس 2018 - 12:00 م

طالب الكاتب الصحفي محمد أمين، من المواطنين بالتمهل والتأكد من صحة ما يتناقلون من أخبار، وذلك بعد انتشار شائعة زواج مذيعة التليفزيون المصري الإعلامية سلمى الشماع من الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل الفنانة الراحلة فاتن حمامة، نظرًا لأن كومباوند واحد يجمعهما في السكن.

ونقل "أمين" خلال مقاله الذى نشر بـ"المصري اليوم" تحت عنوان "شائعة قطة ماسبيرو"، تفاصيل حوار دار بينه وبين الشماع، أكدت فيه أنها تكن كامل الاحترام للدكتور عبد الوهاب، وأنه حالة نادرة من الأدب والأخلاق، ووجه لها عدة تساؤلات عن طبيعة الجيرة فأكدت أنها لا تعرف سبب الشائعة ولا دكتور عبد الوهاب.. ولا أصدقائها يعرفون ولا حتى أسرة كلا منهما.

وتابع قائلا: "كنت استمع إليها، وهى تقول عن الدكتور عبد الوهاب إنه ليس له تاريخ مثلاً فى تعدد الزيجات، وهى أيضًا ليس لها تاريخ ولا جغرافيا فى تعدد الأزواج.. كلاهما صلّى وصام بعد زواجه.. وكنت سعيداً وهى تصف الرجل بأنه شرقى متحضر.. جمع بين مواصفات الرجل الشرقى ومواصفات الرجل الغربى فى احترام المرأة، والذين لا يعرفون سلمى الشماع قد ينظرون إليها باعتبارها مذيعة رائعة الجمال فقط.. وأحياناً دلوعة حين تتكلم.. ولكن هؤلاء لا يعرفون أن سلمى تتمتع بعقل ناضج وعظيم.. تعرف متى تتكلم، وكيف تتكلم، وماذا تقول؟.. وعن نفسى لا أستغرب أن يتزوج أى أحد فى أى سن.. الزواج لا عيب ولا حرام.. المهم أن يكون قد حدث، وليس اختلاقاً أو اختراقاً للخصوصية".