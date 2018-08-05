وزير الداخلية: أحبطنا مخططات الإرهابيين لاستهداف الدولة

05 أغسطس 2018 - 12:02 م

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن كل من يرفع السلاح في مواجهة الشعب المصري سواء في الجرائم الجنائية أو الإرهابية سيواجه بكل قوة وحزم.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية استطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها، موضحًا أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة لا تتوقف من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة، وأكد أن الأجهزة الأمنية تعي جيدًا هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد.

كما استعرض وزير الداخلية استعدادات أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسة والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.

وشدد وزير الداخلية خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية والمقاصد السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

ولفت إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التي تقع على عاتقهم.

وشدد اللواء محمود توفيق، على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور.