» فنان شهير يكشف سر اقتراضه 8 ملايين جنيه من "مبارك"

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طلعت زكريا

كشف الفنان طلعت زكريا عن ما فعلة معه الرئيس الرئيس الأسبق "المخلوع" حسني مبارك عندما كان مريضًا.

وتابع خلال حواره مع جريدة الوفد، قائلًا، "عندما انتهيت من تصوير  فيلم "طباخ الرئيس" مرضت مرض شديد سافرت علي أثرة لكي أتعالج بالخارج، وقد وقف بجواري الفنان عمرو دياب والفنانة يسرا".

وأضاف "زكريا"، "ولكن يجب الاعتراف بالشكر والامتنان للرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى تحمل التكلفة الأكبر فى علاجي حيث دفع لى من جيبه الشخصى 800 ألف يورو أى ما يعادل 8 ملايين جنيه فكان إنساناً معى جداً وساندنى فى محنة مرضى لذا أنا مدين له بالكثير" .

وردًا علي ما أثير بانه عالجك من مال الشعب، رد "زكريا" قائلًا، "هذا الكلام ليس صحيحاً فقد دفع 8 ملايين جنيه من ماله الخاص ولذا قلت (اللى له جنيه عندى ييجى ياخده.. فسكت المهاجمين)".



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