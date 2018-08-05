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معسكر مغلق لـ«الدراويش» استعدادًا لبتروجت

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الإسماعيلي
الإسماعيلي

محمد عبد الحارس

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دخل الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهة بتروجت غدًا الاثنين  ضمن منافسات الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

في السياق ذاته قرر الجزائري خير الدين مضوى المدير الفنى للفريق، ضم جميع اللاعبين للمعسكر للحفاظ على تركيز جميع اللاعبين، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي أستهل مشواره بالدوري بالتعادل الإيجابي أمام الأهلي.

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