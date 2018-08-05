«جودة»: 3 خطوات لمحاربة الفساد

05 أغسطس 2018 - 12:32 م

حدد سليمان جودة، الكاتب الصحفى، الخطوات التى يجب التعامل بها من أجل التصدى لحالة الفساد المستشرى فى بعض الأجهزة الإدارية داخل المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات وضعها المهندس محمود حبيب أستاذ علوم الزراعة بجامعة القاهرة، والبداية مع إصلاح وضع موظف الحكومة ماديًا لأن محاولات التصدى للفساد فى ظل الوضع المادى الحالى للموظف الحكومى الذى يتعامل مع الجمهور، تظل أمرًا عبثيًا.

وأضاف جودة خلال مقاله الذي نشر بـ"المصري اليوم" تحت عنوان "عصا اللواء عرفان"، أن الخطوة الثانية هى ربط المصلحة الخاصة لدى كل مواطن بالمصلحة العامة.. والمعنى أن الفلاح الذى ينتج عشرة أطنان فواكه، مثلاً، من الفدان الواحد، بدلاً من ثمانية، لابد أن يحصل على حافز من الدولة، لأنه حتى وإنْ كان قد وضع ثمن الأطنان العشرة فى جيبه، فإنه قد أضاف دون قصد إلى مُجمل الإنتاج العام للدولة وهكذا الحال إزاء كل مواطن يتفوق فى عمله .

واستكمل الكاتب الصحفى قائلا: "والشىء الثالث يتفق فيه حبيب مع الأستاذ سمير تكلا، الذى أرسل قائلاً": لسنا أول الذين يقاومون الفساد على أرضهم.. فالبريطانيون تخلصوا من هذا الوباء، باستخدام الكمبيوتر فى إنهاء المعاملات، وأوقفوا تماماً أى معاملات مباشرة مع المواطن الإنجليزى فى الجوازات، وفى تراخيص القيادة، وفى الضرائب، وفى تصاريح البناء، وفى كل شىء.. فلا طوابير، ولا تبادل نقود، ولا وساطات ".