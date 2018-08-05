المرور: غلق كوبرى السيدة عائشة لمدة 3 أشهر

05 أغسطس 2018 - 12:41 م

أفادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأنه سيتم غلق كوبري السيدة عائشة وتحويل الحركة المرورية إلى المسطح الأرضي، لأعمال تطوير وصيانة الكوبري، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباح اليوم ولمدة 3 أشهر تتم على مرحلتين.

وذكرت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها: "إن التحويلات المرورية من المقرر له أن تتم على عدة مراحل، المرحلة الأولى يتم غلق مسار الكوبري المقبل من القلعة تجاه مجرى العيون، وتحويل حركة المرور إلى المسطح الأرضي بذات الاتجاه مع غلق جميع الفتحات أسفل جسم الكوبري، لمنع حركة المرور العرضي واستيعاب أحجام حركة المرور لمدة شهر ونصف".

وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل استمرار تحويل حركة المرور بالمسطح المتجه إلى مجرى العيون، مع غلق اتجاه الكوبرى القادم من مجرى العيون إلى مسار الكوبرى الذى تم الانتهاء منه بالمرحلة الأولى، نظراً لضيق عرض المسطح الأرضى للقادم من مجرى العيون تجاه القلعة (لمدة شهر ونصف).

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة واتخاذ الإجراءات التى من شأنها تسيير الحركة المرورية والسير بالمنطقة.